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Авиакомпания UTair выиграла суд об охране товарного знака у японской компании

Новости Урала
29 декабря, 12:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Суд по интеллектуальным правам подтвердил права авиакомпании UTair на товарный знак UT для использования на одежде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания UTair выиграла суд о правовой охране собственного товарного знака у японской компании, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Суд по интеллектуальным правам подтвердил права авиакомпании UTair на товарный знак UT для использования на одежде. В 2016 году японская компания Fast Retailing Co., Ltd. (владеющая в России сетью магазинов одежды Uniqlo) обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака UT авиакомпании UTair в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг, а именно, в различных видах одежды, обуви и головных уборов, для которых такой товарный знак был зарегистрирован. Иск был мотивирован желанием истца самостоятельно использовать данный товарный знак", - сказали в пресс-службе.

По решению суда товарный знак остался закреплен за авиакомпанией. "Что свидетельствует о сохранении исключительного права на товарный знак UT в отношении одежды, обуви и головных уборов", - уточнили в UTair.

Парк воздушных судов авиакомпании UTair насчитывает более 60 самолетов. Основным для компании является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов перевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте. UTair входит в реестр операторов IOSA с 2008 года.

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