Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый медицинский центр УГМК откроется в Екатеринбурге в 2018 году

Новости Урала
29 декабря, 12:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
В родовом физиологическом отделении центра будут принимать 1,5 тыс. родов в год
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Новый многофункциональный медицинский центр Уральской горно-металлургической компании (УГМК) откроется в Екатеринбурге в 2018 году. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС главный инженер проекта, который реализует научно-исследовательский и проектный институт "Уралмеханобр" (предприятие научного комплекса УГМК), Сергей Тиссен.

"Сотрудники института разработали проект многофункционального медицинского центра, который уже начали строить в Екатеринбурге. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

По словам Тиссена, центр будет состоять из подразделений для взрослых и детей. "Взрослые пациенты смогут посещать здесь поликлинику с отделением медицинской реабилитации и восстановительного лечения. Также здесь будет находится женская консультация, акушерский и терапевтический стационар. В родовом физиологическом отделении будут принимать 1,5 тыс. родов в год. Для детей предусмотрена поликлиника с кабинетами физиотерапии и массажа и стационар с инфекционным блоком, хирургическим отделением и операционными", - добавил он.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор "Уралмеханобра" Виктор Ашихин отметил, что впервые в истории института в этом году специалисты проектировали непромышленные объекты. Еще одним таким проектом стал новый Дворец самбо площадью 8,7 тыс. кв. м, который появится в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Главная арена с тремя коврами будет рассчитана на 1 тыс. мест, также предусмотрены два тренировочных зала. Ожидается, что первым крупным международным турниром станет чемпионат Европы 2020 года. Также планируется организовать в спортивном сооружении музей самбо, который наряду с Музеем военной техники УГМК может стать частью популярных туристических маршрутов в Верхней Пышме.

ОАО "Уралмеханобр" - один из ведущих в России научно-исследовательский и проектный институт горной, металлургической, химической промышленности. Основан в 1929 году, является частью структуры УГМК и объединяет опыт проектирования, строительства и адаптации всех предприятий холдинга. Институт ведет научно-техническое сотрудничество с компаниями Финляндии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Китая, Ирана и других стран.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более 80 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Выставка картин слабовидящих детей открылась в "Ельцин Центре"
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
12
Около 15 тыс. человек посетили выставку Миши Брусиловского в Екатеринбурге
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама