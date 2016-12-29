Новый медицинский центр УГМК откроется в Екатеринбурге в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Новый многофункциональный медицинский центр Уральской горно-металлургической компании (УГМК) откроется в Екатеринбурге в 2018 году. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС главный инженер проекта, который реализует научно-исследовательский и проектный институт "Уралмеханобр" (предприятие научного комплекса УГМК), Сергей Тиссен.

"Сотрудники института разработали проект многофункционального медицинского центра, который уже начали строить в Екатеринбурге. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

По словам Тиссена, центр будет состоять из подразделений для взрослых и детей. "Взрослые пациенты смогут посещать здесь поликлинику с отделением медицинской реабилитации и восстановительного лечения. Также здесь будет находится женская консультация, акушерский и терапевтический стационар. В родовом физиологическом отделении будут принимать 1,5 тыс. родов в год. Для детей предусмотрена поликлиника с кабинетами физиотерапии и массажа и стационар с инфекционным блоком, хирургическим отделением и операционными", - добавил он.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор "Уралмеханобра" Виктор Ашихин отметил, что впервые в истории института в этом году специалисты проектировали непромышленные объекты. Еще одним таким проектом стал новый Дворец самбо площадью 8,7 тыс. кв. м, который появится в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Главная арена с тремя коврами будет рассчитана на 1 тыс. мест, также предусмотрены два тренировочных зала. Ожидается, что первым крупным международным турниром станет чемпионат Европы 2020 года. Также планируется организовать в спортивном сооружении музей самбо, который наряду с Музеем военной техники УГМК может стать частью популярных туристических маршрутов в Верхней Пышме.

ОАО "Уралмеханобр" - один из ведущих в России научно-исследовательский и проектный институт горной, металлургической, химической промышленности. Основан в 1929 году, является частью структуры УГМК и объединяет опыт проектирования, строительства и адаптации всех предприятий холдинга. Институт ведет научно-техническое сотрудничество с компаниями Финляндии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Китая, Ирана и других стран.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более 80 тыс. человек.