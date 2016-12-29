СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в ХМАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре (ХМАО-Югре) возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двух детей в результате пожара в поселке Солнечный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
По данным следователей, 29 декабря около 5 часов утра в поселке Солнечный Сургутского района произошло возгорание деревянного многоквартирного жилого дома. Пожар случился в трехкомнатной квартире, где проживали трое детей, их мать, 1983 года рождения, и бабушка, 1961 года рождения. "В результате пожара погибла мать и двое детей, 2012 и 2013 годов рождения. Жизнь бабушки удалось спасти, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, 10-летний ребенок не пострадал, успев выбежать из квартиры", - пояснили там.
Также в пресс-службе отметили, что сейчас в качестве версий пожара следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправная электропроводка и курение в квартире. С целью установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных содержание и обслуживание электросетей дома.
Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова поручила муниципальным властям обеспечить пожарную безопасность после ЧП в жилом доме. "Вынуждена еще раз потребовать от руководителей муниципальных образований личные, глубокие погружения в вопросы обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде. Сегодня в поселке Солнечный Сургутского района в результате пожара в квартире жилого дома погибли двое детей и их мама, еще два человека пострадали. Поручаю профильным окружным и районным органам власти оказать необходимую помощь родным и близким погибших", - процитировал департамент общественных и внешних связей ХМАО- Югры губернатора.
Также Комарова поручила местным властям оперативно принять меры по обеспечению жителей, проживающих в других квартирах.