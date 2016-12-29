В Екатеринбурга двое мужчин скончались, предположительно, от антисептика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря./ТАСС/. Сотрудники полиции Екатеринбурга совместно с коллегами из регионального СК проводят проверку по факту смерти двух мужчин. В квартире, где найдены их тела, обнаружен антисептик и наркотические вещества. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Сообщение в дежурную часть территориального ОВД по данному факту поступило от врачей скорой помощи вчера в 21:40 по местному времени. При осмотре помещения, где случилось ЧП, полицейские обнаружили и изъяли девять флаконов из-под спиртосодержащей жидкости. Кроме того, там же правоохранители нашли вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, именно по этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно. Ответ на этот вопрос даст только заключение судебно-медицинской экспертизы", - сообщил он.

Собранные материалы по факту смерти двух мужчин органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в следственный комитет, который начал доследственную проверку.

Отравление в Иркутске

Ранее ТАСС сообщал, что после ЧП в Иркутске по результатам рейдов свердловских полицейских следствием возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", еще одно по статье "Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок. В ходе оперативно- розыскных мероприятий за 19 дней декабря сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми и представителями других служб ОВД выявлено и изъято более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции и почти 8 тыс. литров спирта.

От отравления концентратом "Боярышник", в составе которого обнаружен метиловый спирт, в Иркутске в декабре 2016 года скончались, по последним данным судебно- медицинской экспертизы, 74 человека. Пострадали более 120 человек.