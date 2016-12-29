Глава сельского поселения на Урале подозревается в получении взятки за демонтаж дороги

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении главы Буринского сельского поселения Кунашакского района Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Управлением СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Буринского сельского поселения Альфии Юсуповой. Она подозревается в получении взятки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сентябре 2015 года подозреваемая получила 25 тыс. рублей от мужчины, которому разрешила демонтировать дорожное покрытие из железобетонных плит с улицы Школьной села Новобурино. Мужчина из подготовленных для демонтажа 40 плит успел вывезти 8.