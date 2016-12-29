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Четырехкратный чемпион мира по самбо провел мастер-класс в детдоме на Урале

Новости Урала
29 декабря, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Общение со спортсменом прошло при поддержке Уральского регионального информационного центра ТАСС
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира по самбо, многократный чемпион России и Европы, заслуженный мастер спорта России Альсим Черноскулов при поддержке Уральского регионального информационного центра ТАСС провел мастер-класс для воспитанников Кочневского детского дома в Свердловской области.

"Я приехал поздравить ребят с Новым годом, рассказать, что такое самбо, что такое спорт, чтобы в дальнейшем они создавали себе цели и достигали их", - сказал Черноскулов.

Во время мастер-класса Черноскулов рассказал ребятам о себе, ответил на вопросы, показал некоторые приемы спортивной борьбы и дал опробовать их на себе. "Я сам вырос в деревне, так же, как и вы. Вам, наверное, кажется, что чемпионы где-то далеко, но это не так, мы рядом, я живу совсем недалеко от вас", - рассказал самбист.

Мальчики спрашивали о том, как спортсмен тренируется, чем питается, не ломал ли он что-нибудь на соревнованиях. Общение с Черноскуловым заинтересовало и девочек - их вопросы касались приемов самообороны.

"Здесь семья, хочется еще сюда приехать, потому что здесь встречают хорошо, атмосфера дружелюбная. Я быстро нашел контакт с детьми", - отметил Черноскулов после мастер- класса.

Альсим Черноскулов родился в Курганской области, первым его тренером был отец, кандидат в мастера спорта по самбо Леонид Черноскулов. Сейчас Альсим Черноскулов тренируется в клубе УГМК (Уральской горно-металлургической компании) в Верхней Пышме (Свердловская область), где скоро появится Дворец самбо площадью 8,7 тыс. квадратных метров. Предполагается, что главная арена Дворца самбо будет рассчитана на 1 тыс. мест, также предусмотрены два тренировочных зала. "Это будет праздник для всех нас", - добавил спортсмен.

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