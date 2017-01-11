Вертолетчики отработали полеты в 30 градусов мороза на Южном Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Летчики армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) выполнили на Южном Урале учебно-тренировочные полеты в условиях тридцатиградусных морозов, установившихся в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8, взлетая с аэродрома базирования в Челябинской области, совершали полеты с отработкой действий по разведке районов и прикрытию военных объектов. Задача летчиков и инженерно-технических подразделений при управлении и подготовке авиации осложняется низкими температурами до 30 градусов мороза и порывистым ветром", - отметили там.

По данным ЦВО, также экипажи отрабатывают взлет и посадку на необорудованные площадки в условиях образования снежного вихря, выполняют упражнения на проверку групповой слаженности.

"В полетах задействовано 10 вертолетов и более 50 военнослужащих", - добавили в пресс-службе.