СК возбудил уголовное дело по факту ухода ребенка из детсада в Тюмени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ухода 9 января пятилетнего ребенка без сопровождающих из детсада в Тюмени, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"По факту оставления без надлежащего присмотра пятилетнего воспитанника дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 9 января оставшийся без надлежащего присмотра мальчик самостоятельно покинул детсад, после чего несколько часов находился на морозе.
"В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, в обязанности которых входило обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - добавили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что воспитательница детского сада написала заявление об увольнении по собственному желанию. По представлению прокуратуры Центрального округа Тюмени наказаны три работника дошкольного учреждения за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей - воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлен выговор, заместителю заведующей - замечание.