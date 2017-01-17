Вертолет UTair совершил вынужденную посадку сразу после взлета на Ямале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Вертолет авиакомпании UTair совершил вынужденную посадку сразу после взлета в поселке Мыс Каменный в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах региона.
"В поселке Мыс Каменный вертолет авиакомпании UTair совершил вынужденную посадку сразу после взлета. В небе воздушное судно провело не больше минуты. Вертолет направлялся в поселок Новый Порт", - сказал собеседник агентства.
На борту вертолета находились 17 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Трое из них члены экипажа. Никто не пострадал", - уточнили в пресс-службе, добавив, что авиакомпания ведет обследование Ми-8, чтобы определить причину посадки.
Поселок Мыс Каменный расположен на берегу Обской губы в Карском море. В населенном пункте расположен нефтеналивной терминал "Ворота Арктики".