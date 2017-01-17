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Выставка о жизни купеческого рода Злоказовых открывается на Урале

Новости Урала
17 января, 16:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, января. /ТАСС
Посетители узнают о деловой жизни и увлечениях купцов XIX века
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Свердловский областной краеведческий музей 21 января открывает выставку, посвященную жизни купеческого рода Злоказовых - видных предпринимателей Екатеринбурга XIX века. Об этом сегодня ТАСС сообщили в музее.

"Выставка расскажет о жизни Злоказовых - это одни из винокуренных королей Урала XIX века, - сказали в музее. - Они владели целым холдингом предприятий: винно-водочные и пивоваренные заводы, лучшая в регионе суконная фабрика, мукомольный и химический заводы".

Посетители выставки узнают не только о деловой жизни купцов XIX века, но и об их увлечениях.

"Некоторые Злоказовы владели дорогими автомобилями - это была большая редкость для Екатеринбурга того времени. Они ездили на курорты, чаще всего в Крым. Один из Злоказовых даже скончался на одном из крымских курортов", - уточнили в учреждении.

Жители Екатеринбурга смогут посетить лекцию "Злоказовы. Досуг на миллион", увидеть заводскую продукцию (бутылки, оригинальные пивные этикетки, причудливые пробки для бутылок), журнал "Автомобиль" за 1907 год, экзотические фотографии путешествий Злоказовых в Японию и Китай.

Новая экспозиция станет частью проекта Свердловского областного краеведческого музея "Мир увлечений старого Екатеринбурга", рассказывающего о жизни знаменитых уральцев.

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