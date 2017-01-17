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В Кургане столкнулись три пассажирских автобуса

Новости Урала
17 января, 16:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, января. /ТАСС
В результате ДТП пострадала женщина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Три автобуса столкнулись в Кургане, в результате ДТП 65-летняя женщина получила ушибы, сообщили ТАСС в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кургану.

"В 8:50 на проспекте Конституции в Кургане произошло ДТП с участием трех автобусов. <…> Через четыре часа после происшествия в городской травмпункт обратилась 65-летняя женщина, которая получила ушибы, находясь в одном из автобусов в момент ДТП, ей была оказана разовая медицинская помощь", - уточнили в ведомстве.

Причины ДТП устанавливаются.

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