В Кургане столкнулись три пассажирских автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Три автобуса столкнулись в Кургане, в результате ДТП 65-летняя женщина получила ушибы, сообщили ТАСС в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кургану.

"В 8:50 на проспекте Конституции в Кургане произошло ДТП с участием трех автобусов. <…> Через четыре часа после происшествия в городской травмпункт обратилась 65-летняя женщина, которая получила ушибы, находясь в одном из автобусов в момент ДТП, ей была оказана разовая медицинская помощь", - уточнили в ведомстве.

Причины ДТП устанавливаются.