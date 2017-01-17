В Курганской области налоговые поступления за год выросли на 18%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней в Курганской области возросли на 18% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областное управление ФНС России.
"По итогам работы управления Федеральной налоговой службы по Курганской области в 2016 году налоговые поступления в бюджеты всех уровней возросли на 18% по сравнению с 2015 годом. Всего в областной бюджет за счет всех видов налогов перечислено более 14 млрд рублей, в местные бюджеты - около 4 млрд рублей", - сказали в пресс- службе.
По данным руководителя регионального управления ФНС России Владимира Рыжука, таких результатов удалось достичь благодаря контрольным мероприятиям и увеличению поступлений от налога на прибыль таких предприятий, как региональное отделение ПАО "Сбербанк России", ЗАО "Курганстальмост", ОАО "НПО "Курганприбор".
"Имущественные налоги с физических лиц собраны на 75% (средний показатель по Уральскому федеральному округу составил 70%). Оплата оставшихся 25% ожидается в начале 2017 года", - подчеркнул Рыжука во время рабочей встречи с губернатором Алексеем Кокориным.
"Рост налоговых поступлений в бюджет показывает, что работа управления ФНС по Курганской области выстроена. Уверен, что в 2017 году она будет продолжена на хорошем уровне. От собираемости налогов зависит строительство и ремонт дорог, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, решения значимых для Зауралья и зауральцев вопросов", - подчеркнул Кокорин.