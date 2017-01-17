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Число нарушений в сфере оплаты труда в Тюменской области выросло на 6%

Новости Урала
17 января, 17:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, января. /ТАСС
В 2016 году их было выявлено 4175
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Количество выявленных прокурорами нарушений в сфере оплаты труда в Тюменской области в 2016 году увеличилось на 6% по сравнению с 2015 годом или до 4175. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.  

"В результате мер, принятых прокуратурой и органами власти, удалось погасить долги по зарплате на сумму более 432 млн рублей. В 2015 году было выявлено 3 тыс. 929 нарушений, то есть рост составил 6,26%, тогда были погашены долги на сумму более 374 млн рублей", - сказали там.

По данным пресс-службы, для устранения нарушений в 2016 году внесено 344 представления, 89 протестов, объявлено 174 предостережения, в суды направлено 1 тыс. 834 исков о взыскании долгов по зарплате, возбуждено 12 уголовных дел. "По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 271 лицо, к административной - 231. По материалам прокуратуры возбуждено 12 уголовных дел", - добавили в ведомстве.

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