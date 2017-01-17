Три новых спорткомплекса запустят в ХМАО в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Три спортивных комплекса будут введены в эксплуатацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) в 2017 году, объявленном в регионе Годом здоровья. Об этом сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"В рамках года здоровья в Югре запустят три новых спортивных комплекса", - говорится в сообщении ведомства.

Один из них - комплекс в Сургуте, оборудованный 50-метровым бассейном. По словам представителя подрядной организации, на объекте осталось выполнить отделочные работы. "Сургутяне давно ждут этот комплекс, с ним связаны планы по развитию различных видов спорта. Необходимо, чтобы большую часть Года здоровья горожане могли укреплять его в новых, хорошо оборудованных стенах", - привели в пресс- службе слова губернатора региона Натальи Комаровой.

Еще один объект - физкультурно-спортивный комплекс в Югорске. Плановый ввод его эксплуатацию намечен на декабрь 2017 года. Общая готовность комплекса составляет 86%. "Эксперты указывают на то, что при сохранении достигнутых темпов и соблюдении некоторых условий, сдача объекта может произойти еще раньше", - добавила глава региона.

В департаменте уточнили, что еще один спортивный комплекс с бассейном планируют запустить в поселке городского типа Приобье в июне текущего года. Также в 2017 году планируется сдать в эксплуатацию крытый хоккейный корт (город Нефтеюганск). Всего на данный момент в округе работают 2756 спортивных сооружений.