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"Дочка" ФПК планирует организовать туры из Маньчжурии до Екатеринбурга

Новости Урала
23 января, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Летом предложением смогут воспользоваться более чем 2,5 тыс. китайских туристов
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Компания "РЖД Тур" (дочернее общество Федеральной пассажирской компании) совместно с китайскими туроператорами этим летом планирует организовать круизные туры по Великому чайному пути от Маньчжурии до Екатеринбурга и далее в европейскую часть России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ФПК.

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"Компания "РЖД Тур" работает с китайскими туроператорами по организации круизных туров по Великому чайному пути (различные маршруты от Маньчжурии до Екатеринбурга и далее в европейскую часть России - прим. ТАСС). Основные партнеры - из Автономного района Внутренняя Монголия, граничащего с Забайкальским краем, но все больше становится заинтересованных компаний из Центрального и Южного Китая", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в рамках этого проекта назначаются специальные поезда и группы прицепных вагонов. "На летний период запланирована организация туров для более чем 2,5 тыс. китайских туристов. Большим спросом у граждан КНР пользуется поезд "Императорская Россия", следующий по маршруту Москва - Казань - Екатеринбург - Новосибирск - Иркутск - озеро Байкал - Улан-Удэ - Улан-Батор - Эрлянь - Пекин", - добавили в пресс-службе.

Укрепление туристических связей

По данным Ростуризма, порядка 2 млн китайских туристов посетили Россию в 2016 году. Особой популярностью у жителей КНР пользуются групповые турпоездки в РФ по безвизовому каналу. По данным Росстата, за девять месяцев 2016 года количество таких поездок увеличилось на 41% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года.

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В основном, китайские туристы едут Москву и Санкт-Петербург. По словам генерального консула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, Средний Урал также обладает "хорошим потенциалом для привлечения китайских туристов". Пока не так много китайских туристов приезжает в Екатеринбург из-за скудной информации об этом уральском городе, отметила ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Гэн Липин.

Для решения этой проблемы генконсульство КНР в Екатеринбурге планирует организовать информационные туры из Среднего Урала в Китай для журналистов. Благодаря таким инфотурам, считает генконсул, в Китае узнают о потенциале, которым обладает Екатеринбург. Гэн Липин подчеркнула, что дипведомство поможет организовывать информационные туры для китайских журналистов на Урал. Таким образом, будет прорекламирован туристский потенциал двух стран, отмечает дипломат.

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