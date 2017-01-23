Пять детей и один взрослый отравились угарным газом на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку в связи с отравлением пятерых детей и одного взрослого угарным газом в одном из частных домов в Артинском районе Свердловской области. Трое отравившихся детей находятся в реанимации, сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

"В дежурную часть ОВД Артинского района в понедельник утром поступило сообщение о том, что из частного дома по улице Пионеров в местную больницу с признаками отравления угарным газом госпитализированы пятеро детей. Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные установили, что среди пострадавших три девочки - 2008, 2010, 2015 годов рождения, а также два мальчика 2009 и 2012 годов рождения. Вместе с детьми с теми же симптомами в больницу доставлена и их мать 1987 года рождения", - сказал Горелых.

Он добавил, что накануне ЧП женщина решила самостоятельно затопить печь. По предварительным данным, мать детей слишком рано закрыла заслонку печи, от чего рано утром семья проснулась с симптомами отравления. Сейчас всем шестерым пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.

Горелых отметил, что ранее семья состояла на учете в полиции, в том числе за злоупотребление спиртными напитками.

Следователи также проводят проверку в связи с отравлением угарным газом пяти детей и двух взрослых в Артинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Утром в органы правоохраны Артинского района поступило сообщение о доставлении в больницу с признаками отравления угарным газом семи человек - родителей и пяти их детей. По данному факту Артинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.