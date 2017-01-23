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Дни режиссера Сокурова пройдут в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге

Новости Урала
23 января, 12:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, января. /ТАСС
Известный режиссер лично представит свои картины и встретится со зрителями
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Режиссер Александр Сокуров

Режиссер Александр Сокуров

© Руслан Шамуков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Дни режиссера Александра Сокурова пройдут в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге с 1 по 3 февраля, сообщили в учреждении.

"С 1 по 3 февраля в "Ельцин Центре" пройдут Дни Александра Сокурова. Известный режиссер лично представит несколько своих фильмов и встретится со зрителями", - уточняется в сообщении.

1 февраля - в день рождения первого президента РФ, Сокуров покажет фильм "Пример интонации". Главным героем картины, вышедшей в 1991 году, является Ельцин. Режиссер ведет разговор с первым президентом России в кругу его семьи.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Одинокий голос: 65 лет Александру Сокурову

2  февраля жители Екатеринбурга смогут увидеть первую полнометражную работу Сокурова в игровом кино - фильм "Одинокий голос человека". Картина была снята в 1978 году на учебной студии ВГИКа и приговорена руководством института к уничтожению. В основе сюжета - мотивы произведений Андрея Платонова "Река Потудань" и "Происхождение мастера".

3 февраля зрителям покажут еще один фильм Сокурова - "Франкофония", посвященный взаимоотношениям искусства и власти, а также киноленту "Софичка", снятую Кирой Коваленко (ученицей режиссера) по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера.

Александр Сокуров - заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России. Является режиссером более 15 игровых фильмов, принимал участие в съемках более 30 документальных картин. Обладатель множества наград, среди которых призы Берлинского, Венецианского, Каннского и других крупных международных кинофестивалей.

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