В Екатеринбурге планируют восстановить последний дореволюционный храм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники Уральского государственного горного университета (УГГУ) планируют восстановить Церковь святой великомученицы Екатерины к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, сообщили в пресс-службе вуза. Работы в УГГУ уже начались.
Храм имел статус придомового и располагался в Епархиальном женском училище, сейчас это здание принадлежит университету. "Купол и крест у храма уже есть - они были установлены в 2014 году. Предполагается, что церковь покровительницы города начнет действовать в год 300-летия Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
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Бывшая 2-я женская гимназия, где в 1917 году разместился Уральский государственный горный университетОбщественное достояние
В пресс-службе подчеркнули, что Екатерининская церковь - последняя в дореволюционном Екатеринбурге. "Горному университету помещение окончательно перешло только в 1934 году. Долгое время в помещении располагались учебные аудитории кафедры инженерной графики. Сейчас все временные перегородки планируют убрать и восстановить церковь в прежних размерах - она будет вмещать в себя до 700 человек", - добавили там.
Ранее по инициативе УГГУ в Екатеринбурге восстановили Свято-Николаевский храм, который в феврале отметит 150-летие со дня своего появления. "Ремонтные работы начались в 2003 году на средства, собранные выпускниками, сотрудниками, студентами и преподавателями вуза", - уточнили в пресс-службе.