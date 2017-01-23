Три человека погибли за сутки на Урале из-за отравления газом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли, четверо пострадали за сутки из-за отравления газом в Свердловской области, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Накануне вечером и в понедельник днем в Свердловской области органами внутренних дел зарегистрировано три факта отравления взрослых и детей газом. По факту гибели трех человек в Ачитском районе и по факту отравления четырех пострадавших в Кировграде органами внутренних дел совместно с коллегами из СК и МЧС проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказал Горелых.

Ранее сообщалось, что в поселке Арти газом отравились пять детей и их мать. В Кировграде 22 января отравилась газом семья из четырех человек: мальчик и девочка трех и шести лет и их родители 27 и 33 лет. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за неисправности водонагревательной газовой колонки в квартире. В селе Афанасьевское Ачитского района из-за отравления газом погибли двухлетний и семилетний мальчики и их дедушка, по предварительным данным, причина ЧП - неправильная эксплуатация печного оборудования.