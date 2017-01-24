Неисправный дымоход мог стать причиной отравления газом семьи на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ненадлежащая работа газоотводящего дымохода могла стать причиной отравления семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, в городе Кировграде в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

"Прокуратура организовала проверку по факту отравления газом семьи из четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Предварительно, в данной квартире эксплуатировался газовый нагреватель, отравление газом произошло вследствие ненадлежащей работы газоотводящего дымохода, наличия обратной тяги", - сказала она.

По данным пресс-службы, 22 января поступило сообщение об отравлении угарным газом семьи из четырех человек в одной из квартир дома в Кировграде. "Пострадавшие доставлены в Кировградскую центральную городскую больницу. Их состояние здоровья стабильное, угрозы жизни нет", - добавила Канатова, уточнив, что в ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось газовое оборудование в данной квартире газовыми службами, а также управляющей организацией, проверялось ли в течение текущего и 2016 года состояние каналов дымоудаления.

В аварийной службе АО "ГАЗЭКС" в свою очередь пояснили, что газовое оборудование находится в исправном состоянии, тяга в дымоходе и вентиляционном канале присутствует. "Техобслуживание газовых приборов проводилось в соответствии с регламентными сроками в августе 2016 года. Проверка каналов дымоотведения осуществлялась управляющей компанией своевременно. Предварительно установлено, что причиной несчастного случая при использовании газового водонагревателя могла стать обратная тяга, возникшая от вентилятора, установленного в ванной комнате. Усугубило ситуацию отсутствие необходимого притока воздуха, форточки при пользовании газовыми приборами были закрыты", - уточнили там.

В компании также отметили, что генеральный директор АО "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков поручил провести внеочередные профилактические рейды по проверке газовых приборов у групп риска, напомнить населению правила безопасного пользования газом, организовать внеплановые инструктажи для потребителей газа.