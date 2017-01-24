В ХМАО закроют более 20 сайтов, торгующих краснокнижными животными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Свыше двадцати сайтов с информацией о незаконной продаже животных, занесенных в Красную книгу, будут закрыты по требованию природоохранной прокуратуры в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Природоохранная прокуратура провела проверку, по ее результатам было выявлено свыше 20 сайтов, на которых размещалась информация о незаконной продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, а также изготовлении и продаже электроудочек, являющихся запрещенным орудием лова и способом массового истребления водных биологических ресурсов", - отметили в пресс-службе.

"В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме", - добавили там.

Как уточнили в пресс-службе, за незаконное распространение информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, устанавливается административная и уголовная ответственность. Кроме того, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока также является уголовно наказуемым деянием.