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В ХМАО закроют более 20 сайтов, торгующих краснокнижными животными

Новости Урала
24 января, 10:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, января. /ТАСС
На интернет-ресурсах также содержалась информация об изготовлении и продаже электроудочек, являющихся запрещенным орудием лова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Свыше двадцати сайтов с информацией о незаконной продаже животных, занесенных в Красную книгу, будут закрыты по требованию природоохранной прокуратуры в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Природоохранная прокуратура провела проверку, по ее результатам было выявлено свыше 20 сайтов, на которых размещалась информация о незаконной продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, а также изготовлении и продаже электроудочек, являющихся запрещенным орудием лова и способом массового истребления водных биологических ресурсов", - отметили в пресс-службе.

"В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме", - добавили там.

Как уточнили в пресс-службе, за незаконное распространение информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, устанавливается административная и уголовная ответственность. Кроме того, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока также является уголовно наказуемым деянием.

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