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Тюменские ученые изучат адаптацию азиатских видов животных к лесостепи Западной Сибири

Новости Урала
24 января, 10:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, января. /ТАСС
Долгосрочный мониторинг позволит продолжить работу по расширению ареалов и адаптации азиатских видов, а также поиску новых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) изучат продвижение азиатских видов млекопитающих и птиц в лесостепную зону Западной Сибири. Проект будет реализован благодаря гранту, выделенному международной организацией Раффорд-Фонд, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Аспирант Института биологии ТюмГУ Максим Митропольский получил грант организации Раффорд-Фонд на тему "Реализация плана действий по сохранению азиатских видов млекопитающих и птиц в лесостепной зоне Западной Сибири". Основная программа этого фонда - гранты на проекты в области охраны окружающей среды. Долгосрочный мониторинг позволит продолжить работу по расширению ареалов и адаптации азиатских видов, а также поиску новых", - говорится в сообщении.

По словам Митропольского, степные виды животных и растений еще с середины прошлого века встречались в южных районах, граничащих с Курганской областью и республикой Казахстан, однако сводных материалов по экологии этих азиатских видов и данных по их адаптивным особенностям в условиях Западной Сибири нет. "Для понимания целостности процесса продвижения азиатских видов в лесостепную зону Западной Сибири необходимо изучение и других представителей фауны и флоры. Это необходимо и для разработки комплекса мер по охране и созданию на данных землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ)", - цитирует пресс-служба Митропольского.

В пресс-службе подчеркнули, что исследования помогут ответить на ряд вопросов относительно локализации и статуса создаваемой ООПТ. "Команда проекта на примере комплекса млекопитающих при реализации первого гранта уже получила новые данные о распространении и привязанности к местообитаниям этих видов. Были выделены ключевые территории для дальнейшего изучения и возможности охраны, а также собран материал для нового издания Красной книги Тюменской области", - добавили в вузе.

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