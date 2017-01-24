СК проверяет факт падения в канализацию девочки, спасавшейся от стаи собак на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Следователи проверяют факт падения в канализационный люк девочки, которая, по предварительным данным, спасалась от стаи бродячих собак в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.
"Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК РФ по Свердловской области проводится доследственная проверка по информации о том, что в Екатеринбурге 11-летняя девочка, убегая от стаи бродячих собак, не заметила коллектор и упала в открытый канализационный люк. В рамках проводимой доследственной будут установлены очевидцы происшествия, а также выяснена степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенку - планируется провести медицинское освидетельствование пострадавшей", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас выясняются данные об организации, ответственной за содержание канализационного люка. Кроме того, следователем будут приниматься меры по проверке совместно с контролирующими и надзорными органами деятельности организации, ответственной за отлов бродячих собак. По результатам проведения проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.