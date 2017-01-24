Школьники из Крыма посетят на Урале мастер-класс по 3D-технологиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Школьники из города Судак (Крым) в ходе посещения Свердловской области смогут отчеканить сувенирные монеты в Уральском геологическом музее Уральского государственного горного университета (УГГУ) и посетить мастер-класс по 3D-технологиями. Об этом сообщили в пресс-службе УГГУ.

"Горный университет примет в своих стенах делегацию из Судака. Школьников и преподавателей - участников образовательного проекта "Культура Урала - Крыму" - ждет насыщенная программа. Они побывают в Уральском геологическом музее, где познакомятся со старательским делом и собственноручно отчеканят сувенирные монеты, спустятся в лабораторию мехатроники, в которой разрабатываются роботизированные системы, посетят Свято-Николаевский храм горняков", - говорится в сообщении.

Также крымские школьники посетят мастер-класс по 3D-технологиям и побывают на патриотической выставке. "Кроме того, активисты Студенческого центра патриотического воспитания "Святогор" проведут для школьников мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашиникова", - рассказали в вузе. Гости университета вместе с горняками уже приняли участие в создании музыкального проекта, приуроченного к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, в 2015 году по приглашению регионального министерства культуры в рамках межрегионального культурно-образовательного проекта "Культура Урала - Крыму" Екатеринбург посетили учащиеся и педагоги детских школ искусств из Севастополя. В рамках сотрудничества Свердловская область совместно с Ливадийским дворцово-парковым музеем-заповедником провели День памяти династии Романовых. Ранее также состоялось открытие виртуального концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в Судаке.