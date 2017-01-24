Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловский губернатор доложил Путину о росте за год промпроизводства в регионе на 11,5%

Новости Урала
24 января, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По словам Куйвашева, основной прирост обеспечили металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Промышленное производство в Свердловской области по итогам 2016 года выросло на 11,5%. "Индекс промышленного производства по итогам 2016 года ... у нас вырос почти на 11,5%", - заявил глава региона Евгений Куйвашев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что размер валового регионального продукта за год почти не изменился, но в структуре ВРП индекс промпроизводства составил 11%. По словам главы региона, основной прирост обеспечили металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. "Мы сегодня делаем серьезный шаг в развитии фармацевтической промышленности, ИT-технологий", - добавил Куйвашев.

Он также доложил главе государства о работе над реализацией одобренной Путиным в 2014 году комплексной программы "Уральская инженерная школа". "По итогам 2016 года программа профинансирована на миллиард рублей, - отметил губернатор. - 300 миллионов было нам выделено из средств федерального бюджета, почти 600 миллионов мы выделили из регионального бюджета. И наши организации, предприятия выделяют (средства) и участвуют с удовольствием в этой программе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
Иранская метеоритная экспедиция в пустыне Лут
4
Российские ученые обнаружили в Иране 14 кг образцов, схожих с метеоритами
4
Картины из жизни Таджикистана кисти тюменского художника представят в США
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама