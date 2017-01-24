Свердловский губернатор доложил Путину о росте за год промпроизводства в регионе на 11,5%

Энди Маррей не включен в состав сборной Великобритании на матч Кубка Дэвиса с канадцамиСпорт 24 января, 15:16
Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состояниюМеждународная панорама 24 января, 15:14
Томские ученые изучат в Арктике деградацию подводной мерзлотыСибирь 24 января, 15:10
Свердловский губернатор пообещал Путину достроить дорогу к СеребрянкеВ стране 24 января, 14:49
Порошенко уверен, что финны лучше всех понимают украинцевМеждународная панорама 24 января, 14:47
Ё — наше всё: как жители Забайкалья борются за седьмую букву алфавитаВ стране 24 января, 14:46
Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингомСпорт 24 января, 14:43
Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра жильяЭкономика и бизнес 24 января, 14:38
Более 14 тыс. платных парковок появилось в Москве в 2016 годуМосква 24 января, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Промышленное производство в Свердловской области по итогам 2016 года выросло на 11,5%. "Индекс промышленного производства по итогам 2016 года ... у нас вырос почти на 11,5%", - заявил глава региона Евгений Куйвашев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что размер валового регионального продукта за год почти не изменился, но в структуре ВРП индекс промпроизводства составил 11%. По словам главы региона, основной прирост обеспечили металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. "Мы сегодня делаем серьезный шаг в развитии фармацевтической промышленности, ИT-технологий", - добавил Куйвашев.
Он также доложил главе государства о работе над реализацией одобренной Путиным в 2014 году комплексной программы "Уральская инженерная школа". "По итогам 2016 года программа профинансирована на миллиард рублей, - отметил губернатор. - 300 миллионов было нам выделено из средств федерального бюджета, почти 600 миллионов мы выделили из регионального бюджета. И наши организации, предприятия выделяют (средства) и участвуют с удовольствием в этой программе".