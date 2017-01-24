Японский анимационный фестиваль приобрел права на уральский мультфильм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Международный анимационный фестиваль в Хиросиме заключил с екатеринбургской компанией "Снега" договор на приобретение прав на мультфильм "Про носуху" для воспитания японской молодежи. Об этом ТАСС сообщила продюсер кинокомпании "Снега" Ирина Снежинская.

"В 2016 году анимационный фильм "Про носуху" художника-аниматора Александры Слепчук попал в конкурс Международного анимационного фестиваля в Хиросиме. Дирекция фестиваля высоко оценила художественный и профессиональный уровень мультфильма и предложила приобрести права на его показ для развития анимационного искусства в Японии, а также для воспитания японской молодежи. Был заключен договор", - сказала Снежинская.

Анимационный фильм "Про носуху" - дебютная работа выпускницы Уральского архитектурно-художественного университета Александры Слепчук. "Носуха - недотепа, не такой, как все, у него огромный нос, который мешает ему жить. Но именно благодаря этому носу он и становится героем. Мой мультфильм - это история о том, как недостатки могут стать достоинствами, а тот, кто смеялся над ними, признает их исключительную особенность", - пояснила режиссер Александра Слепчук.

Уральский мультфильм показали уже на 40 отечественных и зарубежных кинофестивалях в 18 странах, в том числе в Японии, Корее, Италии, Испании, Швеции, Греции, Бельгии, Албании, ОАЭ.

Международный анимационный фестиваль в Хиросиме был основан в 1985 году Международной ассоциацией анимационного кино (ASIFA). Он проходит один раз в два года и является одним из главных фестивалей анимации в мире.

Кинокомпания "Снега" создана в Екатеринбурге в 2003 году. Она занимается производством документальных, анимационных и художественных фильмов, которые получили уже более 150 наград на отечественных и международных кинофестивалей и конкурсах.