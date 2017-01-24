В Тобольске пройдет благотворительный бал, посвященный Алябьеву

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Благотворительный бал, посвященный 230-летию композитора Александра Алябьева, пройдет в марте в Кремле Тобольска (Тюменская область). Об этом сообщили в департаменте культуры региона.
"Мероприятие, возрождающее традиции губернских балов XIX столетия, откроют старинным танцем. Для участников бала музей-заповедник готовит концертную программу с приглашением творческих коллективов Тобольска и других городов Тюменской области, будут проведены танцевальные мастер-классы, благотворительный аукцион эксклюзивных работ и памятных вещей от известных людей города", - отмечается в сообщении.
Также участники бала смогут увидеть подлинные старинные женские шляпки, бальные перчатки, веера, сумочки и кошельки, дорогие украшения и наряды, настольные письменные приборы, фотографии и афиши. "Средства, собранные во время благотворительного бала, пойдут на организацию концерта для детей-инвалидов", - уточнили там.
Композитор Александр Алябьев родился в 1787 в Тобольске, автор около 200 романсов, среди них "Соловей", "Зимняя дорога", "Вечерний звон", шести опер, 20 музыкальных комедий. Алябьев в Тобольске организовал симфонический оркестр казачьей музыки, руководил хоровыми концертами, выступал как дирижер и пианист.