Житель ЯНАО заплатил почти 3 млн руб. лжеясновидящим за телефонные сеансы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении лжеясновидящих, которые выманили почти 3 млн рублей у жителя города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ЯНАО.

"В дежурную часть ОМВД России по городу Губкинскому с заявлением обратился гражданин 1965 года рождения, который сообщил, что неизвестные лица путем обмана и злоупотреблением доверия завладели денежными средствами на общую сумму 2 млн 716 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - сказали там.

По данным МВД, в мае 2014 года житель ЯНАО, посмотрев на одном из телеканалов передачу, в которой ясновидящая оказывает помощь людям в сложных жизненных ситуациях, решил обратиться к экстрасенсу. "Позвонив по контактному номеру телефона, транслировавшемуся на телеканале, мужчине было назначено три сеанса, за которые он перевел неизвестным 98 тыс. рублей. В течение двух лет с мужчиной по телефону беседовали "ясновидящие", денежные запросы которых росли в геометрической прогрессии", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и ведут их поиск.