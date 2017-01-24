На Южном Урале экс-полицейский осужден на пять лет за кражу 480 патронов

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Суд признал виновным в краже и хранении 480 патронов бывшего сотрудника ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц, сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

"Бывший специалист группы тылового обеспечения ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области Александр Куликов признан судом виновным в хищении не менее 480 патронов калибра 9 мм, а также в хранении боеприпасов. Приговором суда Куликову назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в СК.

Как было установлено следствием и судом, патроны Куликов украл в 2014-2015 годах для дальнейшей реализации. Недостачу он списал на проведение учебных стрельб.