Художники из Екатеринбурга нарисовали в Турции портрет сбитого в Сирии летчика Пешкова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Художники из Екатеринбурга нарисовали в Турции граффити погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова и убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова, сообщил ТАСС организатор акции Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус.

"Вместе с художником Александром Гущиным и режиссером Андреем Крупиным мы нарисовали в Турции портреты Олега Пешкова и Андрея Карлова. Первый находится в горах перед въездом в историческое здание, второй создан на въезде в Анталию. Местная полиция не стала нам препятствовать", - сказал Столяров.

© Алексей Столяров

Оба рисунка выполнены в едином стиле, их дополняет надпись "Мы все под одним небом" на русском и турецком языках. "Важна такая память, она показывает, что мы можем в другом государстве увидеть портреты наших героев. Мы не пытались усложнить отношения, наоборот, наладить", - пояснил организатор акции.

В настоящее время арт-группа уже вернулась в Россию. "Надеюсь, что все-таки мы получим согласие от галереи искусств (Центр современного искусства, где был убит посол России в Турции Андрей Карлов) и проведем там выставку, посвященную русско-турецким отношениям", - поделился планами Столяров.

Российский посол Андрей Карлов был застрелен в Турции 19 декабря 2016 года на фотовыставке "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Пилот Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года после того, как пилотируемый им российский самолет Су-24 был сбит турецким истребителем, а по катапультировавшимся открыли огонь с земли. Пешков навечно зачислен в списки воспитанников Екатеринбургского суворовского училища, где он начинал путь офицера.