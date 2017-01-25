Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"На 1827 километре федеральной автодороги М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области произошло столкновение двух легковых и одного грузового автомобилей. Водитель Kia не справился с управлением и допустил столкновение с КамАЗом, от удара у грузовика отлетело колесо, которое попало в Lada Priora", - сказали там. В результате ДТП водитель и три пассажира Kia погибли на месте происшествия.
Ранее ТАСС сообщал, что в аварии в Челябинской области пострадали четыре человека. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от МЧС 4 человека и 1 единица техники.