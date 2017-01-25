ЧелГУ направит почти 10 млн рублей на развитие студенческих объединений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Челябинский государственный университет (ЧелГУ) направит в 2017 году 9,9 млн рублей, полученных по гранту Минобрнауки РФ, на развитие деятельности студенческих объединений, сообщили в пресс-службе вуза.

"Также получил финансирование Всероссийский образовательный проект "ПРОлидер", который будет проходить в столице Южного Урала. Впервые это мероприятие было организовано ЧелГУ совместно с коллегами из Иркутского госуниверситета и прошло в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года", - уточняется в сообщении.

По словам ректора ЧелГУ Дианы Циринг, полученная субсидия на 3,9 млн больше гранта прошлого года. "Приятно осознавать, что финансирование наших студенческих проектов растет, это подтверждает их значимость для молодежи. Минобрнауки России поддержало мероприятия по направлениям "Профессиональные компетенции", "Культура и творчество", "Социальные стандарты и права студентов", "Наука и инновация", "Спорт и здоровый образ жизни", "Волонтерство и социальное проектирование", - привела пресс-служба слова ректора.

Начальник управления воспитательной работы вуза Марина Мелякина в свою очередь отметила, что впервые на базе ЧелГУ также пройдет Школа студенческой весны Уральского федерального округа - 2017, которая поможет студентам-участникам фестивалей приобрести знания о сценическом мастерстве. "Школа включает в себя проведение лекций и мастер-классов, а также работу с экспертами по специализированным программам: музыкальной, танцевальной, театральной и программе Event - организация творческих событий и работы с талантливой молодежью", - уточнили в вузе.

ЧелГУ - классический университет, один из ведущих научных и образовательных центров региона. Был основан в 1976 году. Образовательная деятельность ведется на 13 факультетах и в пяти учебно-научных институтах, реализуется подготовка по 112 основным образовательным программам. Сферу научной деятельности ЧелГУ представляют более 30 научных школ. Вуз является членом Ассоциации классических университетов России, Евразийской ассоциации университетов, Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО.