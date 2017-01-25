Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автобусное сообщение с Дегтярском приостановлено из-за плохих дорог

Новости Урала
25 января, 9:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
На улицах города выявлены заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Автобусное сообщение с городом Дегтярск Свердловской области временно приостановлено из-за несоответствия улично-дорожной сети требованиям безопасности, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

"По предписанию Госавтоинспекции в Дегтярске закрыты для движения автобусные маршруты №142/66, № 504/66 (Дегтярск - Екатеринбург), №101/66 (Ревда - Дегтярск) и движение автобуса средней общеобразовательной школы №22, учащиеся которой ездят в школу из Дегтярска в поселок Крыловский. Причиной закрытия стало несоответствие улично-дорожной сети требованиям обеспечения безопасности дорожного движения", - уточнили в ГИБДД.

Смотрите также
ГИБДД признала дороги Екатеринбурга небезопасными для движения транспорта

Там отметили, что по маршруту следования общественного транспорта на нескольких улицах Дегтярска выявлены недостатки. "Это заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения", - пояснили в ГИБДД.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети (колеи, снежные накаты) в Свердловской области было закрыто движение общественного транспорта на нескольких улицах Ревды, Екатеринбурга и Кушвы. Улицы частично открыли для движения в Ревде, полностью - в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, за первые 10 дней 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 35 ДТП (что более чем на 60% превышает показатели 2016 года), сопутствующими факторами для которых явились нарушения содержания дорог зимой. В авариях погибли 5 человек, 56 пострадали, что более чем на 47% превышает прошлогодние показатели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
5
Японский анимационный фестиваль приобрел права на уральский мультфильм
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
2
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
3
Сбербанк считает иск в США попыткой бывших клиентов уйти от ответственности
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
6
В Конгрессе США предложили запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар
7
"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки
Темы дня
Реклама