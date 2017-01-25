Автобусное сообщение с Дегтярском приостановлено из-за плохих дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Автобусное сообщение с городом Дегтярск Свердловской области временно приостановлено из-за несоответствия улично-дорожной сети требованиям безопасности, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

"По предписанию Госавтоинспекции в Дегтярске закрыты для движения автобусные маршруты №142/66, № 504/66 (Дегтярск - Екатеринбург), №101/66 (Ревда - Дегтярск) и движение автобуса средней общеобразовательной школы №22, учащиеся которой ездят в школу из Дегтярска в поселок Крыловский. Причиной закрытия стало несоответствие улично-дорожной сети требованиям обеспечения безопасности дорожного движения", - уточнили в ГИБДД.

Там отметили, что по маршруту следования общественного транспорта на нескольких улицах Дегтярска выявлены недостатки. "Это заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения", - пояснили в ГИБДД.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети (колеи, снежные накаты) в Свердловской области было закрыто движение общественного транспорта на нескольких улицах Ревды, Екатеринбурга и Кушвы. Улицы частично открыли для движения в Ревде, полностью - в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, за первые 10 дней 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 35 ДТП (что более чем на 60% превышает показатели 2016 года), сопутствующими факторами для которых явились нарушения содержания дорог зимой. В авариях погибли 5 человек, 56 пострадали, что более чем на 47% превышает прошлогодние показатели.