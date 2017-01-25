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Эксперты обсудят на Урале вопросы импортозамещения в титановой сфере

Новости Урала
25 января, 9:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Международная конференция пройдет с 26 по 29 марта
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Проблема импортозамещения в титановой сфере станет одним из ключевых вопросов на международной конференции "Ti-2017 в СНГ", которая впервые пройдет в Екатеринбурге в марте 2017 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор научно-исследовательского и проектного института "Уралмеханобр" (предприятие научного комплекса Уральской горно-металлургической компании, УГМК) Виктор Ашихин.

"В Екатеринбурге впервые состоится международная конференция "Ti-2017 в СНГ", мы также будем в ней участвовать. "Уралмеханобр" имеет серьезные наработки в технологиях для титановой отрасли страны. Речь идет, например, о технологии обогащения титан-циркониевых песков и другого титанового сырья. Применение наших технологий позволит получать часть титанового сырья из российских источников", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что на разработку технологий обогащения титанового сырья требуется много времени и других ресурсов. "Так, для одного из месторождений на территории России для разработки технологии потребовалось переработать около 6 т исходного материала, испытать девять схем первичного обогащения, на что потребовалось девять месяцев. Однако сегодня уже имеются готовые решения, разработанные нами, и мы готовы предложить их для ряда компаний-держателей лицензий на разведку и разработку месторождений титанового сырья", - уточнил Ашихин.

В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", расположенной в Свердловской области, уточнили, что конференция пройдет с 26 по 29 марта. "Это самое авторитетное в Европе научно-промышленное мероприятие титановой отрасли, которое объединяет крупнейших игроков научно-исследовательских учреждений, промышленных предприятий, малых и средних инновационных компаний, центров кластерного развития, экспертного сообщества в ключевых отраслях применения титана", - добавили в пресс-службе.

ОАО "Уралмеханобр" - один из ведущих в России научно-исследовательский и проектный институт горной, металлургической, химической промышленности. Он основан в 1929 году, является частью структуры УГМК и объединяет опыт проектирования, строительства и адаптации всех предприятий холдинга. Сегодня институт ведет научно-техническое сотрудничество с компаниями Финляндии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Китая, Ирана и других стран.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. человек.

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