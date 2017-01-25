СК проводит проверку в связи с избиением подростка в спецшколе Сургута

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику специальной учебно-воспитательной школы в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственный отдел по городу Сургут проводит доследственную проверку по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику спецшколы. Одна из жительниц написала заявление, в котором сообщила, что ее несовершеннолетнему сыну нанес побои другой воспитанник учреждения", - сказали там.

По данным ведомства, следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения в спецшколе и опросили свидетелей. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства получения телесных повреждений, а также проведена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в СК.