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СК проводит проверку в связи с избиением подростка в спецшколе Сургута

Новости Урала
25 января, 9:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Согласно заявлению одной из жительниц города, ее несовершеннолетнему сыну нанес побои другой воспитанник учреждения
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику специальной учебно-воспитательной школы в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югра). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственный отдел по городу Сургут проводит доследственную проверку по факту нанесения телесных повреждений воспитаннику спецшколы. Одна из жительниц написала заявление, в котором сообщила, что ее несовершеннолетнему сыну нанес побои другой воспитанник учреждения", - сказали там.

По данным ведомства, следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения в спецшколе и опросили свидетелей. "В ходе проверки будут установлены обстоятельства получения телесных повреждений, а также проведена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в СК.

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