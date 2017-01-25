Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестиции в Свердловскую область к 2030 году увеличатся в 16 раз

Новости Урала
25 января, 10:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Кроме того, регион вернется к пятилеткам, говорится в статье губернатора Евгения Куйвашева
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Свердловской области вырастут в 16 раз к 2030 году. Об этом говорится в статье губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опубликованной в "Областной газете".

"Наш прорывной ориентир к 2030 году - обеспечить рост производительности труда в 2,6 раза. Наряду с уменьшением уровня безработицы это обеспечит увеличение валового регионального продукта до 4,2 трлн рублей, увеличение оборота розничной торговли до 2,1 трлн рублей и увеличение объема инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз", - говорится в статье. В 2015 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил более 371 млрд рублей.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
Свердловский губернатор пообещал Путину достроить дорогу к Серебрянке

По словам Куйвашева, на территории Свердловской области учтено около 1,7 тыс. месторождений полезных ископаемых, из них разрабатываются около 200.

"Таким образом, резерв природно-сырьевых ресурсов еще далеко не исчерпан. Минерально-сырьевая база региона обеспечивает значительную часть добычи в России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, железных руд, огнеупорных глин. Значительны запасы никелевых руд, драгоценных металлов, горнохимического сырья, нерудного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных подземных вод, практически неограниченны запасы строительных материалов. Имеются месторождения каменных и бурых углей, хромитов, марганца, а также определенные перспективы выявления месторождений нефти и газа", - уточнил глава региона.

По словам губернатора, машиностроительный комплекс Свердловской области насчитывает более 3,5 тыс. организаций, в том числе 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывается и выпускается широчайший спектр вооружения и военной техники для Минобороны РФ.

"За ближайшие пять лет численность населения Свердловской области вырастет на 3,4% и составит около 4,5 млн человек. Благодаря тому, что все жители региона будут иметь полноценный и своевременный доступ к стационарной, амбулаторно-клинической и скорой помощи, на треть уменьшится детская и материнская смертность, увеличится продолжительность жизни с 69,8 года до 77,5 лет", - добавил Куйвашев.

Возвращение к пятилеткам

По поручению губернатора, в Свердловской области создается план развития на предстоящие пять лет "Пятилетка развития". "К работе приступили осенью прошлого года. Группа разработчиков, в которую входят наши областные специалисты и российские ученые, получила задание представить проект программы к апрелю этого года, после чего мы его обсудим с жителями области. Нас не устраивает положение Урала в десятке российских лидеров, пора возвращаться в тройку лидеров России - Москва, Санкт- Петербург, Свердловская область", - пояснил Куйвашев.

По словам областного главы, один из важнейших тезисов "Пятилетки развития" - рост частной инициативы, укрепление позиций коммерческого сектора. "Деньги с неба не упадут, как манна небесная, мы их обязаны заработать. Это задача будущей "Пятилетки развития". Основные принципы региональной экономической и социальной систем Свердловской области на ближайшие пять лет и далее: устойчивое развитие, баланс интересов, самодостаточность, сопротивляемость к внешним воздействиям", - говорится в статье.

"Мы планируем, что число субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет более чем в полтора раза при росте среднесписочной численности работников до 40% в общей численности занятого населения. Задача "Пятилетки развития" и дальнейшей нашей работы в перспективе до 2030 года - поддержать зарождающуюся инновационную экономику, создать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции в транспортную инфраструктуру", - отметил Куйвашев.

Еще один важный пункт в "Пятилетке развития" - разработка и внедрение экологических проектов. Сейчас Свердловская область занимает четвертое место в России по объему образования отходов. "Меры направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников до 920 тыс. тонн, уменьшение объема накопленных отходов производства до 7,5 млрд тонн (-17% к уровню 2015 года), увеличение доли площадей особо охраняемых природных территорий до 8,24% в общей площади территории региона", - добавил губернатор.

24 января губернатор Куйвашев доложил президенту Владимиру Путину о том, что промышленное производство в Свердловской области по итогам 2016 года выросло на 11,5%. По словам главы региона, основной прирост обеспечили металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. "Вчера я встречался с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали важнейшие вопросы социально-экономического развития региона, я еще раз убедился, какое большое значение президент придает Уралу, укреплению его потенциала в развитии страны", - уточнил Куйвашев.

Также губернатор Свердловской области пообещал президенту обеспечить "эксплуатационное состояние" дороги Нижний Тагил - Серебрянка к 1 июня нынешнего года. На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался "отрезан" от других населенных пунктов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
5
Японский анимационный фестиваль приобрел права на уральский мультфильм
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
3
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама