Спектакль о жизни девочки во время чеченского конфликта поставят в "Ельцин Центре"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Уральский театральный режиссер Семен Серзин поставит на площадке Президентского центра им. Б. Н. Ельцина спектакль "Война, которой не было" о чеченском конфликте. Премьера назначена на 4 марта, сообщил ТАСС режиссер.

"Спектакль "Война, которой не было" о Чеченской войне будет поставлен на театральной площадке "Ельцин Центра", - сказал Серзин. - За основу взяты дневники Полины Жеребцовой, которая жила в Грозном во время конфликта".

По словам собеседника агентства, Жеребцова родилась и жила в Грозном, с 1994 года по 2004 год вела дневник, который опубликован в книге "Муравей в стеклянной банке". "Это дневник девятилетней девочки. В целом, он воссоздает детское восприятие войны, это взгляд на жизнь и смерть глазами ребенка", - пояснил Серзин, отметив, что в этих текстах нет политики, оценок, "есть очень простые проблемы взросления, первая влюбленность, дружба, предательство".

Главную роль исполнит актриса Свердловского театра драмы Екатерина Соколова. "Это будет моноспектакль, помимо главной героини на сцене будут еще двое музыкантов, которых играют Дмитрий Зимин и Иван Попов", - уточнил режиссер.

Он добавил, что история, взятая за основу спектакля, "выходит за рамки только войны". "Это во многом отражение эпохи 90-х - когда что-то одно закончилось, а еще ничего не началась. Неопределенность очень сильно отражает это время", - отметил режиссер. По его словам, этот период важно осмыслить, и спектакль может помочь в этом

Театральный режиссер Семен Серзин запомнился екатеринбургскому зрителю спектаклем о знаменитом советском рок-барде и поэте Александре Башлачеве "СашБаш. Свердловск - Ленинград и назад", который был поставлен в Центре современной драматургии Екатеринбурга летом 2014 года.