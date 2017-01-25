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Коммунальщики ликвидировали открытое горение на свалке под Екатеринбургом

Новости Урала
25 января, 12:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
На горящий полигон недалеко от поселка Красный были перенаправлены грузовики со снегом, который убирают с улиц Верхней Пышмы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Коммунальщики ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) под Екатеринбургом, из-за которого уже четыре месяца задыхаются жители поселка Красный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города Верхняя Пышма, на территории которого находится проблемный полигон.

"К пожарным подключились коммунальщики. На горящий полигон были перенаправлены грузовики со снегом, который убирают с улиц Верхней Пышмы. Всего на свалку вывезли более 2 тыс. кубометров снега. Удалось потушить открытый огонь, однако свалка продолжает тлеть внутри, и мы не можем сказать, что пожар полностью потушен", - сказали в пресс-службе.

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Как ранее сообщал ТАСС, следователи СУ СК РФ по Свердловской области начали доследственную проверку по факту возможного загрязнения окружающей среды. По данным СУ СК, на полигоне ТБО, расположенном у поселка Красный городского округа Верхняя Пышма, продолжительное время происходит возгорание отходов, в результате чего дым распространяется на территорию населенного пункта. Это, по предварительным данным, приводит к загрязнению воздуха и нарушает право граждан на благоприятную среду обитания, отметили в управлении.

Свердловская прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ООО "Благо-С", эксплуатирующей полигон ТБО в районе поселка Красный, где выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд исковое заявление с требованием провести рекультивацию загрязненных земель и приостановить деятельность полигона ТБО.

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