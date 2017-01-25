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Спортсмены ХМАО надеются выступить на ЧМ по следж-хоккею

Новости Урала
25 января, 12:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
На чемпионате будут разыграны путевки на Паралимпиаду 2018 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Спортсмены из следж-хоккейного клуба "Югра" (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) надеются в апреле этого года выступить на чемпионате мира по следж-хоккею, на котором будут разыграны путевки на Паралимпиаду 2018 года. Как сообщил ТАСС директор Центра адаптивного спорта ХМАО Михаил Вторушин, финансирование на подготовку спортсменов получено в полном объеме.

На данный момент сборная России по следж-хоккею из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР) не имеет права принимать участие в соревнованиях.

"Мы рассчитываем на то, что ПКР успеет к апрелю восстановить свое членство в Международном паралимпийском комитете (МПК), и наши спортсмены смогут выступить на чемпионате мира по следж-хоккею, отобраться на Паралимпиаду 2018 года. Ребята готовятся, полны энергии и сил, - сказал Вторушин.

По его словам,  сложность мирового адаптивного спорта заключается в том, что ряд видов спорта, таких как следж- хоккей, лыжные гонки, биатлон, находятся в юрисдикции МПК. Поскольку ПКР дисквалифицирован из данной организации, то международные турниры в этих видах спорта для сборной России пока закрыты. "Но мы надеемся, что ситуация разрешится", - добавил Вторушин.

По словам Вторушина, ПКР ведет активную работу по восстановлению своего членства в МПК, в частности, уже разработана дорожная карта для решения данного вопроса. "Наши спортсмены будут готовы к Паралимпийским играм 2018 года. Надеемся, что ПКР успеет выполнить все условия для восстановления членства в МПК", - отметил собеседник агентства.

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Существует вероятность, что российская команда может пропустить и зимнюю Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Чемпионат мира по следж-хоккею 2017 года пройдет в середине апреля.

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