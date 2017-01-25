Уральский оркестр представит во Франции мировую премьеру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Уральский филармонический оркестр представит мировую премьеру сочинения композитора Ольги Викторовой "Ангелы танцуют" на музыкальном марафоне во Франции "Безумные дни" (La Folle Journee). Произведение специально создано для знаменитого фестиваля, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской филармонии.

"Оркестр примет участие в фестивале уже в десятый раз. Он представит мировую премьеру сочинения известного екатеринбургского композитора Ольги Викторовой "Ангелы танцуют". Также прозвучит Пассакалия китайского композитора Тан Дуна, написанная в 2015 году по заказу дирекции знаменитого "Карнеги-холла", в которой к голосам живых инструментов добавятся и электронные тембры смартфонов", - сказали там.

Всего Уральский филармонический оркестр, который является единственным российским коллективом, получившим статус постоянного участника фестиваля, даст во Франции шесть концертов. "Под управлением Дмитрия Лисса прозвучит балетная музыка Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна, сочинения И. Штрауса, Равеля, Бернстайна. Солировать в отдельных программах будут давние друзья и партнеры оркестра - японская скрипачка Саяка Седзи и пианист Борис Березовский. Вместе с оркестром они представят концерты Шопена, Хачатуряна и Чайковского", - уточнили в филармонии.

Там добавили, что в этом году впервые на фестиваль отправится Уральский молодежный симфонический оркестр. "Он выступит в городах Шалан, Дель Шоле, Фонтан-ле-Конт, Сомюр, Ла Флеш. В дневных и вечерних концертах оркестра прозвучат танцы Брамса, Дворжака и Кодаи, фрагменты из "Руслана и Людмилы" Глинки и "Пера Гюнта" Грига, а также сверхпопулярный скрипичный концерт Чайковского (солист - Дмитрий Махтин)", - отметили там.

Музыкальный марафон "Безумные дни" (La Folle Journee) поочередно принимают пять стран: Франция, Испания, Япония, Россия и Польша. В сентябре 2017 года "Безумные дни" пройдут в Екатеринбурге уже в третий раз.