Прокуратура проверит факт привлечения к уборке снега ночью воспитанника интерната на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга в Свердловской области организовала проверку по факту привлечения к ночной уборке снега одного из воспитанников учреждения "Екатеринбургская школа-интернат № 12". Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

В частности, организована проверка соблюдения законодательства, регулирующего вопросы охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а также защиты их прав в деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области.

"Будет установлено, действительно ли ребенок занимался уборкой территории школы-интерната от снега ночью, а также применялись ли к нему меры дисциплинарного характера. Кроме того, будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности интерната, своевременности оказания медицинской помощи детям", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что прокуратура опросит законных представителей воспитанников школы, руководства учреждения. "При выявлении фактов нарушения прав детей будет дана, в том числе, уголовно-правовая оценка действиям работников общеобразовательного учреждения", - пояснили в ведомстве.