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Коллекционеры из Европы и США заинтересовались серебряными монетами с изображением Трампа

Новости Урала
25 января, 13:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Пробная серебряная монета-медаль весом в 1 кг была изготовлена оружейниками в Златоусте и приурочена к инаугурации нового президента США
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Коллекционеры из Европы и США проявили интерес к серебряной монете-медали с изображением нового президента США Дональда Трампа, которую отчеканили на Урале. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе предприятия "Арт-Грани", где был изготовлен первый образец коллекционной монеты, заказы на сувенир поступили из разных стран.

"На предприятии приступили к изготовлению серии монет-медалей с изображением Дональда Трампа. Заказы на их приобретение уже поступили от коллекционеров из России, Европы и США. Подано более пяти заявок, спрос на сувенир растет", - сказала собеседница агентства.

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Как сообщалось ранее, пробная серебряная монета-медаль весом в 1 кг с изображением Дональда Трампа была изготовлена оружейниками в Златоусте и приурочена к его инаугурации. Первая партия сувенирной продукции, которую планируется изготовить на уральском предприятии, состоит из 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных из серебра и золота и пяти золотых. Монеты диаметром 12 см изготовлены из серебра 925 пробы методом художественного литья.

На аверсе монеты - избранный президент США Дональд Трамп. По периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America и флаг страны. На реверсе - Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру: In Trump We trust ("Мы верим в Трампа" - по аналогии с выражением на американских денежных банкнотах In God We Trust - "Мы верим в Бога" - прим. ТАСС) и United States of America.

Ранее оружейники из Златоуста отчеканили килограммовую памятную монету из серебра с изображением Екатерины II (1729-1796 гг.) к годовщине воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году была изготовлена монета "Крым-2014" в честь воссоединения Крыма и России.

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