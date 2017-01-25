"Ельцин Центр" запускает автобусные и пешие экскурсии по ельцинским местам в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Президентский центр Бориса Ельцина запускает экскурсии по местам Екатеринбурга, связанным с именем первого президента России. Автобусные экскурсии начнутся в феврале, а пешие - в начале лета, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе "Ельцин Центра".
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"В феврале мы планируем запустить автобусные экскурсии по местам Екатеринбурга, связанным с именем первого президента России Бориса Ельцина и с историей нашего города, когда Ельцин жил и работал здесь. Это, в первую очередь, Уральский федеральной университет, Дворец молодежи, Дворец шахмат. Также летом запустим пешие экскурсии, которые будут более детальными, ведь во время путешествия на автобусе невозможно остановиться в каждом из мест", - уточнили в пресс-службе.
Экскурсии будут интересны тем, кто увлекается историей Екатеринбурга, изучает жизнь Бориса Ельцина, а также архитекторам. "Маршрут пешей экскурсии сейчас разрабатывается, длиться она будет примерно 1,5-2 часа", - резюмировали в пресс-службе.