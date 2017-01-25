Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Северный антициклон принес сильные морозы на территорию Свердловской области - в ночь на четверг в центральных и восточных районах Среднего Урала похолодает до 40 градусов ниже нуля, сообщила ТАСС главный синоптик региона Галина Шепоренко.

По ее словам, уже в среду днем было достаточно холодно, столбик термометра опустился до минус 30 градусов.

"Ожидается, что этой ночью в центральных и восточных районах Свердловской области похолодает до минус 40 градусов. Днем 26 января немного потеплеет - до 30 градусов ниже нуля", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время погоду на Среднем Урале формирует антициклон, пришедший в регион с севера. Умеренные морозы вернутся в регион к выходным.