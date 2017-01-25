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Товарооборот таможни Кольцова за год увеличился более чем в два раза

Новости Урала
25 января, 15:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Грузооборот увеличился на 37,1%
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Товарооборот Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина (Екатеринбург) по итогам прошлого года увеличился в более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил заместитель начальника ведомства, полковник таможенной службы Владимир Зябко.

"По итогам декларирования мы отмечаем рост товарооборота и грузооборота, что говорит о возобновлении деловой и внешнеэкономической активности в зоне деятельности таможни. Так, в сравнении с 2015 годом, товарооборот увеличился в 2,3 раза, составив $2,1 млрд, грузооборот увеличился на 37,1% (76 тыс. т)", - сказал он.

Также Зябко отметил, что тенденция, при которой импорт превышает экспорт, сохраняется "Традиционно в нашей таможне преобладает импорт: 65% от внешнеторгового оборота ($1,4 млрд). География импортно-экспортных поставок в регионе деятельности таможни осталась практически неизменной. Ведущее место во внешней торговле, как и в предыдущие годы, занимают Франция, США, Германия, Китай и Израиль", - пояснил он.

При оформлении импорта приоритетными товарами по-прежнему остаются оборудование, оптические инструменты и аппараты, цветы и товары народного потребления. При экспорте - оборудование, механические приспособления, оптические инструменты и аппараты.

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