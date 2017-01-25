Свердловская область получит 1,2 млрд субсидий на безопасность дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Свердловская область получит 1,2 млрд рублей субсидий на безопасность дорог, сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Свердловская область в 2017 году получит федеральную субсидию в 1,2 млрд рублей на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Постановление о распределении межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности 25 января опубликовано на сайте Правительства РФ. По информации областного Минтранса, средства будут направлены на обеспечение хорошего состояния дорог, сокращение числа аварийно-опасных участков в Екатеринбурге и на региональных трассах", - говорится в сообщении.

Кольцевая автодорога

Тема дорожного строительства обсуждалась 24 января в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В частности, Куйвашев доложил президенту о ходе работ на южном полукольце Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).

В настоящее время за счет средств федерального и областного бюджетов ведется строительство последнего участка ЕКАД - южного полукольца (35 километров). Завершение строительства позволит объединить в единый транспортный узел федеральные автодороги, связывающие Екатеринбург с городами Пермь, Тюмень, Челябинск, а также региональную дорогу "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" с выходом на Ханты-Мансийск. Это позволит увеличить интенсивность движения автотранспорта, проходящего через Екатеринбург, в 1,5 - 2 раза, а также перераспределить и вывести из городской черты 60-80 тыс. автомобилей транзитного транспорта в сутки, что в перспективе должно положительно отразиться на экологической ситуации в Екатеринбурге.