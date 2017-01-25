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Против гендиректора компании в ХМАО возбуждено новое дело о невыплате зарплаты

Новости Урала
25 января, 16:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
По версии следствия, сотрудникам буровой сервисной компании "Сокол" в Нижневартовске не выплатили целиком зарплату за более чем три месяца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Генеральный директор буровой сервисной компании "Сокол" в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (ХМАО - Югра) стал фигурантом нового дела по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ХМАО Алина Никифорова.

"Первое уголовное дело в отношении гендиректора компании "Сокол" было возбуждено в июне 2016 года по факту невыплаты заработной платы трем работникам предприятия, перед которыми образовалась задолженность в сумме свыше 300 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что заработная плата не выплачивалась более 30 работникам, а образовавшаяся перед ними задолженность составляла свыше 4 млн рублей. В дальнейшем были выявлены новые факты невыплаты руководством организации заработной платы и 23 января по материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора компании возбуждено еще одно уголовное дело - по факту частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы четверым работникам организации", - сказала Никифорова.

Уголовные дела объединены в одном производстве. "В скором времени следствие планирует предъявить генеральному директору "Сокол" обвинение в окончательной редакции", - пояснила Никифорова.

Буровая сервисная компания "Сокол" входит в группу компаний "Сокол". Основной вид деятельности - инженерный сервис при бурении горизонтальных скважин и боковых стволов с применением собственных технологий.

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