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В Троицке вдвое сократили сроки оформления разрешений на строительство

Новости Урала
25 января, 16:21 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 25, января. /ТАСС
По данным Министерства экономического развития Челябинской области, в дальнейшем подобная практика будет внедряться во всех муниципалитетах региона
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Сроки оформления разрешений на возведение новых зданий сокращены властями города Троицка Челябинской области в два раза - до двух-пяти дней. В дальнейшем подобная практика будет внедряться во всех муниципалитетах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Министерства экономического развития.

"Троицк стал пилотной площадкой по отработке нового регламента сроков оформления разрешительных документов для инвесторов. Сейчас получить разрешение на строительство в городе можно за два-пять дней, это в два раза быстрее, чем было. Аналогично уменьшены и другие сроки: за два-четыре дня можно получить постановление об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане, шесть-восемь дней потребуется для получения градостроительного плана земельного участка", - пояснили в пресс-службе.

Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров во время брифинга отметил, что сокращение сроков стало возможным благодаря появлению специальных электронных систем для работы по этим услугам. "Упростить процедуры получения документов позволяет и уменьшение количества согласований чиновников", - сказал он.

В дальнейшем опыт Троицка решено внедрять в муниципалитетах области повсеместно. "Уменьшение сроков оформления разрешительных документов для инвесторов снижает сроки проектирования, строительства, введения новых объектов в эксплуатацию. А это ускорение оборота капитала, ускорение процесса создания новых предприятий. Тем самым мы решаем задачу по улучшению инвестиционного климата", - добавил Гаттаров.

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