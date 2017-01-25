КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйстве

КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйствеНовости Урала 25 января, 17:04
Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 25 января, 17:02
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во ВладивостокеВ стране 25 января, 16:55
Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в ХохфильценеСпорт 25 января, 16:46
Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%Транспорт 25 января, 16:43
ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выраженийСпорт 25 января, 16:41
Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
Прыгунья Екатерина Конева подала заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартамСпорт 25 января, 16:22
Мутко: первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде пройдет в апреле 2018 годаСпорт 25 января, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Китайская Народная Республика будет развивать сотрудничество в логистике, сельском хозяйстве и машиностроении на Урале и в Сибири. Об этом во время инаугурации сообщила новый генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин.
"Наш консульский округ славится богатыми природными ресурсами, развитой транспортной инфраструктурой и могучим промышленным потенциалом, особое преимущество в геополитическом, кадровом, научно-исследовательском и ресурсном аспектах. Мы уверены в перспективах двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, логистике, инфраструктуре и других сферах", - сказала глава дипмиссии.
По словам генконсула, Китай является стратегическим партнером регионов Урала и Сибири во внешней торговле. "В прошлом году по объему торговли Китай сохранялся на первом месте среди стран-партнеров Сибирского федерального округа и вышел на второе место среди стран-партнеров Уральского федерального округа. Стороны достигли значительных результатов практического сотрудничества. Наблюдается постоянное расширение и углубление обменов и сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, СМИ, туризм", - уточнила Гэн Липин.
"Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге готово к дальнейшему укреплению тесных отношений с местными властями и соответствующими органами консульского округа, а также к поиску взаимовыгодных решений при возникновении вопросов, связанных с реализацией совместных проектов", - добавила она.
В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.
КНР - один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области, второй по объему товарооборота. Объем торговли в 2015 году составил $860 млн, за первое полугодие 2016 года товарооборот достиг $295 млн, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.