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КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйстве

Новости Урала
25 января, 17:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
В 2016 году по объему торговли Китай занимал первое места среди стран-партнеров СФО и второе - среди стран-партнеров УрФО, сообщила во время инаугурации новый генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин
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Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин

Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Китайская Народная Республика будет развивать сотрудничество в логистике, сельском хозяйстве и машиностроении на Урале и в Сибири. Об этом во время инаугурации сообщила новый генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин.

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"Наш консульский округ славится богатыми природными ресурсами, развитой транспортной инфраструктурой и могучим промышленным потенциалом, особое преимущество в геополитическом, кадровом, научно-исследовательском и ресурсном аспектах. Мы уверены в перспективах двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, логистике, инфраструктуре и других сферах", - сказала глава дипмиссии.

По словам генконсула, Китай является стратегическим партнером регионов Урала и Сибири во внешней торговле. "В прошлом году по объему торговли Китай сохранялся на первом месте среди стран-партнеров Сибирского федерального округа и вышел на второе место среди стран-партнеров Уральского федерального округа. Стороны достигли значительных результатов практического сотрудничества. Наблюдается постоянное расширение и углубление обменов и сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, СМИ, туризм", - уточнила Гэн Липин.

"Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге готово к дальнейшему укреплению тесных отношений с местными властями и соответствующими органами консульского округа, а также к поиску взаимовыгодных решений при возникновении вопросов, связанных с реализацией совместных проектов", - добавила она.

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В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.

КНР - один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области, второй по объему товарооборота. Объем торговли в 2015 году составил $860 млн, за первое полугодие 2016 года товарооборот достиг $295 млн, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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