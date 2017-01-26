Школы в Шадринске закрываются на карантин из-за гриппа

Омское отделение справороссов удовлетворило заявление Мизулиной о выходе из партииПолитика 26 января, 9:58
"Лейкерс" проиграли "Портленду" в матче НБАСпорт 26 января, 9:10
Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннисуСпорт 26 января, 8:51
Над созданием энергоустановок для севера РФ будет работать международная команда ученыхНаука 26 января, 8:50
В Алтайском крае в снежный затор попали пять автобусов и 44 легковых автомобиляПроисшествия 26 января, 8:41
Финал Кубка России может пройти на "Зенит-Арене" или в СочиСпорт 26 января, 8:09
Информатор WADA Степанова выступит на турнире IAAF в БостонеСпорт 26 января, 8:00
Занятия в школах Тюмени и Кургана частично отменены из-за морозовНовости Урала 26 января, 7:55
"Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярном матче НХЛСпорт 26 января, 7:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Школы в городе Шадринск (Курганская область) закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ с пятницы, 27 января, в связи с превышением эпидемического порога. Об этом сообщили в городской администрации.
"В связи с превышением эпидпорога, а также в целях предотвращения дальнейшего распространения вируса гриппа и ОРВИ городской санитарно-противоэпидемической комиссией было принято решение закрыть с 27 января школы на карантин до особого распоряжения. Все массовые мероприятия в учебных учреждениях не будут проводиться уже с четверга", - сказали в администрации.
Там отметили, что в детских садах карантин не вводится, однако детей с симптомами заболевания отправят домой. "В учреждениях дополнительного образования отменяются групповые занятия. Также запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Вводится масочный режим в организациях торговли и местах массового скопления людей", - добавили в администрации.
По данным Роспотребнадзора по Курганской области, в период с 13 по 19 января зарегистрировано 555 случаев ОРВИ и один случай гриппа. 76,4 % заболевших - школьники до 14 лет. Еженедельный порог заболеваемости превышен на 48%. "По предложению руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Натальи Устюжаниной, было решено создать штаб по предупреждению распространения гриппа, его заседание состоится уже в понедельник, 30 января", - резюмировали в администрации.