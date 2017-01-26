Школы в Шадринске закрываются на карантин из-за гриппа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Школы в городе Шадринск (Курганская область) закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ с пятницы, 27 января, в связи с превышением эпидемического порога. Об этом сообщили в городской администрации.

"В связи с превышением эпидпорога, а также в целях предотвращения дальнейшего распространения вируса гриппа и ОРВИ городской санитарно-противоэпидемической комиссией было принято решение закрыть с 27 января школы на карантин до особого распоряжения. Все массовые мероприятия в учебных учреждениях не будут проводиться уже с четверга", - сказали в администрации.

Там отметили, что в детских садах карантин не вводится, однако детей с симптомами заболевания отправят домой. "В учреждениях дополнительного образования отменяются групповые занятия. Также запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Вводится масочный режим в организациях торговли и местах массового скопления людей", - добавили в администрации.

По данным Роспотребнадзора по Курганской области, в период с 13 по 19 января зарегистрировано 555 случаев ОРВИ и один случай гриппа. 76,4 % заболевших - школьники до 14 лет. Еженедельный порог заболеваемости превышен на 48%. "По предложению руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Натальи Устюжаниной, было решено создать штаб по предупреждению распространения гриппа, его заседание состоится уже в понедельник, 30 января", - резюмировали в администрации.